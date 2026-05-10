ローベルクランツは東京到着後、馬房で体を休めた。酒井厩務員は「順調に来られた。馬は落ち着いていますよ」とホッとした様子だった。前走毎日杯（2着）に続き、今回は4度目の重賞挑戦。「調教をするにつれて状態が上がっている。松山君はこの子のことを一番分かっているので」とデビューから手綱を取る鞍上に“バトン”を託した。