お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴（34）が9日、東京・ギャラリーフェーレス表参道で初の単独個展「大きくは描けない」の初日を迎えた。10センチ×10センチのキャンバスにアクリル絵の具で描いた作品を中心に47点を展示。SnowManのラウール（22）から贈られた額縁に入った2作品も飾られている。作品は仕事の合間に滞在先のホテルなどで作製。朝の4時まで製作に打ち込むこともあった。普段はデジタルで描いているが、今回