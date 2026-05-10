サンダーストラックは坂路、ダートコースで最終調整を行った。最終追いはWコースでラスト1F11秒4と鋭い伸びを見せた。木村師も「元気よくゴール前まで走ってくれたので頼もしく見ていた」と好感触をつかんでいた。初の左回りにはなるが「極端にマイナスになることは考えづらい」と不安はない。シンザン記念の勝ち馬が巻き返しを期す。