「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第３日」（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）強風により全選手がオーバーパーで回り、スコアを落とした中、単独首位から出た大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が３バーディー、８ボギー、２ダブルボギーの８１と崩れたものの、通算４オーバーで、初優勝を目指す首位の福山恵梨に２打差の４位と優勝圏内に踏みとどまった。７６で回った河本結は通算３オーバーで首位と１打差の２位に続