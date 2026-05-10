現在、東京・歌舞伎座の「團菊祭」（２７日千秋楽）で襲名披露中の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が、開幕してからインタビューに応じた。世代の異なるスポーツ報知の歌舞伎担当記者が、辰之助の知られざるエピソードを紹介。意外な素顔を通じ、辰之助の魅力に迫ります。＊＊＊翌月に父の松緑と共演する「連獅子」を控えた２０２３年３月。１７歳の辰之助（当時は左近）は「連獅子」での役柄と実際の親子関係を