◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）チーム状態を象徴するようなプレーだった。巨人・田中将が中盤、まさかの形で失点した。０―１の５回。１死三塁からカリステの三塁へのゴロで三本間の挟殺プレーが発生。野手の岸田、ダルベックが走者との距離を縮めながらタッチできず、最後は田中将が送球後に三走・田中と激突。両者転倒の末「走塁妨害」で２点目を献上した。そこから連続タイムリーを浴び一