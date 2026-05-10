「東京六大学、東大２−１法大」（９日、神宮球場）第５週の１回戦２試合が行われ、東大が今季初勝利を挙げ、立大も先勝した。東大は法大に競り勝ち、左腕・松本慎之介投手（３年・国学院久我山）がリーグ戦初完投。立大は１年生の道本想投手（１年・星稜）が６回無失点と好投し、早大を破った。マウンド上で腹の底からほえた。エース左腕・松本慎が７安打１失点と好投し、自身初完投で今季初勝利を挙げた。「めちゃめちゃ気