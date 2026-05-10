サウジアラビアRC勝ち馬エコロアルバは行きっぷり良く坂路を駆け上がった。騎乗した寺河助手は「落ち着いていて、いい雰囲気。いつも通りの感じです」と好気配に頬を緩ませた。朝日杯FS4着からの直行だが「順調に何事もなく調教をペースアップできた。仕上がりに不安はない」と万全をアピールした。末脚自慢が東京で躍動する。