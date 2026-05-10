「オリックス０−３日本ハム」（９日、京セラドーム大阪）日本ハム・野村のバットが敵地の呪縛を解き放った。チームの全得点をたたき出す３打点の活躍で、京セラドームでの昨季からの連敗を７でストップ。「いい勢いでいければなと思います」と、巻き返しへの手応えをにじませた。初回２死一、二塁の好機では、２ストライクから３球目のスライダーに食らいつく先制の中前適時打。五回は４月１２日以来の一発となる５号２ラン