アンドゥーリルは落ち着き払った様子で馬運車から降りてきた。三上助手は「輸送後も変わりありません」と愛馬の状態を伝える。今回はアイビーSを制した東京への舞台替わり。「前走は休み明け感が出た形。雨も上手ではなかったのかな。左回りの方が手前の替え方が上手だとライダーが言っていたので」と巻き返しに燃えていた。