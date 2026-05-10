「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）１軍に昇格したばかりの巨人・丸が、明るい希望の光となった。４点を追う八回１死一塁で代打で打席に立ち、フルカウントからの直球を振り抜くと、打球は右中間のホームランウイングへ。１号２ランとなり意地を見せた。「石井（２軍）監督はじめファームのコーチ、スタッフの皆さんが少しでも喜んでくれたらなという思いの方が強い。これを続けたい」と表情を引き締めた。