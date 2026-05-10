ハッピーエンジェルは角馬場で軽い運動。井垣助手は「追い切り後もテンションは上がらず雰囲気はいい」と好調を伝えた。前走ファルコンSは9着。「あまり大きい馬ではないので、輸送がきつかったのかな」と敗因を分析した上で「体重はすぐ戻った。折り合い面に成長が見られるし、今ならマイルは問題ない」と条件好転を強調した。