年々海外ツアー挑戦の夢を叶える日本人選手が増えているが、今季もまた増加となった。その選手たちがなんの資格で出場権を得たかにも注目！ 男子ツアー 松山英樹 男子ツアーは新しいシード選手が加わって賑やかに。今年から1試合の出場可能人数の上限が減り、それに伴う形で“シード枠”も125位から100位以内へと減った。例をあげると、最大156人だった試合が144人、132人だった