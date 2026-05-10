女優でタレントのMEGUMI（44）が9日、MBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。自身の恋愛事情を明かした。MCのフリーアナウンサー・有働由美子から「話題尽きないですね〜。モテるしね」と声を掛けられると「モテますね」と認めた。また、どんなタイプの男の人が好きかと聞かれると「私はですね、機嫌がいい人がいいですね」と明かし、「男の人って結構、繊細じゃないですか。自分を分かってほしいがゆえの