「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）重苦しい空気を断ち切ることができない。巨人は３連敗で借金生活に突入。ミスで４位に転落した。試合後の阿部監督は「ムダな四球から、あとミス。今の流れを象徴していたなというのが出てしまいました」ともどかしい敗戦に悔しさをかみしめるしかなかった。先発の田中将は二回に３四球で満塁を招いて先制適時打を浴びた。打線が苦しんでいるチーム状況もある。慎重になりすぎた