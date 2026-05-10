新日本プロレスは９日、都内で６月１４日の大阪城ホール大会のカード発表会見を開いた。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）は２月に敗れたＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）との雪辱戦となるタイトルマッチが決定。会見はボイコットされたものの、写真撮影の際に現れた宿敵から柔道の帯で首を絞められる襲撃を受け「次負けたら（柔道の）黒帯を返上してやる」と予告した。同大会はテレビ朝