米米CLUBの石井竜也（66）が9日、東京・代々木公園で開かれた第26回タイフェスティバルに出演した。バンコクのアイドル「BNK48」のステージにゲスト参加。石井とBNKらがコラボして3月に日本とタイで発売された、米米の名曲「君がいるだけで」のタイ語版を初披露した。タイの音楽プロデューサーが原曲を気に入ったことで始まった企画。異国での広がりを「この曲が流れているのがうれしい」と喜び、「浪漫飛行や米米の生き残っ