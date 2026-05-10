G1馬レシステンシアを姉に持つバルセシートは無事に東京入り。金浜厩務員は「渋滞があったけど馬はおとなしかった」と愛馬の様子を伝えた。これまでマイルの全4戦で上がり3F最速をマーク。「東京で同じ脚を発揮できるかはやってみないと分からない」としつつも「京都2歳S以外は脚を使っているのでね」と好走を期待した。