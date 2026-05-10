「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）大相撲夏場所は１０日に東京・両国国技館で初日を迎える。豊昇龍（立浪）は９日、昇進８場所目での横綱初優勝を誓った。この日は東京・台東区の部屋で筋力トレーニングなどを行い「いい感じ」と充実の表情を浮かべた。大の里が休場したため一人横綱で臨む。「仕事が二倍。責任も二倍」と気を引き締めつつ、賜杯争いに「大丈夫。心配すんな！」と力強かった。初日は苦手の高安、２