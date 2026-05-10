母の日は、お母さんに日頃の感謝を伝える特別な日です。しかしその一方で、「思っていたのと違う」と感じる出来事や、家族とのすれ違いが浮き彫りになることもあるようです。エピソード1：＜プレゼントを横流し＞「なぜ義姉の家に？」リクエストされた品が…Aさん（仮名）夫婦は、義母へ母の日のプレゼントを毎年欠かさず用意してきました。昨年は義母のリクエストに応え、ホームベーカリーを贈りました。しかし後日、その品が義姉