レザベーションは前走ニュージーランドT勝ちから中3週となる。大野木厩務員は「レースを使ってガタッとくることもなかった。変にテンションが上がったりせず順調に来ている」と状態を伝えた。今回は初めての左回り。「手前の替え方が下手とかではないので、こなしてくれると思う。いい結果を期待したい」と愛馬の好走を願った。