アスクイキゴミはメンバー唯一の無敗馬。新馬戦以来、2度目の東京輸送を無事にクリアした。「輸送は問題なく来られた」と加地助手。前走チャーチルダウンズCで重賞を制して、堂々とG1舞台へ。「3戦連続の外枠だけど、もまれるよりはいい。コントロールが利く馬なので、東京マイルも心配していない」と大一番へ意気込んだ。