バレーボールの大同生命ＳＶリーグの女子に所属する大阪マーヴェラスが９日、大阪・梅田のグラングリーン大阪でシーズン報告会を行った。連覇をかけて臨んだ今季は、レギュラーシーズンを４位で通過。プレーオフでは同１位のＮＥＣ川崎を退けるなど奮闘したが、決勝でＳＡＧＡ久光に敗れて準優勝となった。報告会では、スペシャルゲストとして元日本代表の栗原恵さんが登場。古巣の選手たちへ「プレッシャーを背負って戦い続