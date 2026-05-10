フクチャンショウは坂路で体調を整えた。若林助手は「追い切りでしっかり仕上がったんで、軽く流す程度です。元気はいいし、いい状態。脂肪分が落ちたまま体重をキープできていて、前走より今回の方がいい」と出来に太鼓判を押した。今回は初のマイル戦。「折り合いには心配ないので対応してくれると思う」と距離克服を願っていた。