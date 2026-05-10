「ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ・セミファイナル、サントリー３−０名古屋」（９日、Ａｓｕｅ大阪アリーナ）２戦先勝方式の男子プレーオフ準決勝第１戦が行われた。昨季覇者でレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、今季限りで退団する日本代表アタッカー・高橋藍主将（２４）らの活躍で同４位の名古屋を３−０で下し、ＲＳ２位の大阪Ｂは同３位のＪ愛知に３−０で退け、それぞれ先勝した。第２戦は１０日に行