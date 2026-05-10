◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人は中日戦に２連敗。これで５月の勝敗は〇●●●〇●●●の２勝６敗と黒星が先行している。４月までの２７試合で３連敗は一度もなかったのに、今月の８試合で早くも２度目だ。８回に代打で丸が今季１号２ラン。代打本塁打は昨年６月７日の楽天戦以来、５本目。今年の安打は３月３１日の中日戦に同じく代打で打った３点二塁打以来となり、代打で６打数２安打