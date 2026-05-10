現在、東京・歌舞伎座の「團菊祭」（２７日千秋楽）で襲名披露中の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が、開幕してからインタビューに応じた。世代の異なるスポーツ報知の歌舞伎担当記者が、辰之助の知られざるエピソードを紹介。意外な素顔を通じ、辰之助の魅力に迫ります。＊＊＊初めてインタビューしたのは小６のとき。９年前。こちらがスポーツ新聞の記者だと伝えると、「芸能人を囲む取材のとき、もみくち