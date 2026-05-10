ドジャースは９日（日本時間１０日）、カブスからチャーリー・バーンズ投手（３０）を獲得したことを発表した。代わって昨年右足首の手術を受けて今季はここまでリハビリのため出場がないトミー・エドマン内野手（３１）が６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に登録された。バーンズは、１７年のドラフト４巡目（全体１０６位）でツインズから指名された左腕。２１年にツインズでメジャーデビューして９試合に登板（うち先発８）し