芝クッション値8.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.8％、4角14.9％ダートG前8.5％、4角8.9％※土曜午前5時30分。芝は向正面から内回り3角、直線内側に傷みが出ている。外回りのレースは真ん中から外差しが利く。水分を含んだダートは速めの時計が出ている。