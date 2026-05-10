芝クッション値10.9＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前7.8％、4角6.7％ダートG前4.3％、4角3.7％※土曜午前6時。芝の内側は若干荒れているが、土曜は先行馬の粘り込みが目立った。速い時計が出ている。展開次第では差しも届く。ダートはパワーが求められる。