「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）次こそ頼む−。阪神・森下が１１戦連続安打を放ち、打率・３２４と好調キープ。だが、湿り気味の打線はこの日もつながらず、もどかしさが募った。爽快な音を奏でたのは初回だった。２死走者なしで、篠木の４球目直球を強振。速度１７１キロの打球は勢いよく伸びていったが−。白球は無情にも左中間フェンスに直撃。二塁に達した森下は両手を腰に当て、首をかしげた。「完璧でした