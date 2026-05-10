ダービー（31日、東京）に向けた東上最終便「第74回京都新聞杯」が9日、京都競馬場で行われた。6番人気コンジェスタスがデビューから無傷3連勝で重賞初制覇。貴重な賞金加算に成功し、世代の頂上決戦への“出走権”を手繰り寄せた。生産牧場ノーザンファームは2月10日の東京新聞杯、きさらぎ賞から史上初の14週連続JRA重賞勝利を達成した。後ろを離した2頭の首位争い。内から1番人気ベレシート、外から無敗馬コンジェスタス。