1番人気ベレシートは好位から脚を伸ばしたが、勝ち馬の決め手に屈して首差2着。北村友は「抑えすぎないポジションで運びました。勝ち馬と並んでいったら、もっと頑張れたかも。力のあるところは見せてくれたし、この先が楽しみになる内容でした」と前を向く。斉藤崇師は「賞金を加算できたのは良かった。これでダービーに出走できると思います」と次に気持ちを切り替えた。