阪神ドラフト１位・立石が９日、ライブＢＰで下村から左翼フェンスに直撃する長打性の当たりを放った。一方で、直球にバットが空を切る場面があるなど、試合後のＳＧＬで実現した“ドラ１対決”は両者が持ち味を発揮する好勝負となった。低めの球をうまくすくった打球はあっという間に左翼フェンスに直撃。響いた豪快な打球音に、虎党のどよめきと拍手が自然と巻き起こった。ただ、この一打以外は下村に先輩の意地を見せられた