フリーアナウンサーの有働由美子（57）が9日、MBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。「甘えるが分からへんねん」と語った。この日のゲストは女優でタレント、実業家としても活躍するMEGUMIと、女優の中条あやみ。有働はMEGUMIに「甘える？」と聞き、「甘えますね」と言われると「甘えるが分からへんねん」とポツリ。MEGUMIが「えっ？疲れた〜とか、ギューッとか」と、抱きしめるジェスチャーをすると、