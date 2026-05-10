２０２４年４月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指す阪神・下村海翔投手（２４）が９日、兵庫県尼崎市のＳＧＬでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で昨年８月以来となる実戦形式に登板した。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝との対決も実現。念願の実戦登板、そして１軍デビューに向けて大きな一歩を踏んだ。ファーム・ソフトバンク戦が終わったＳＧＬのマウンドに、２３年度ドラ１の背番号１９が静か