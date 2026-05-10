◇セ・リーグ広島0―4ヤクルト（2026年5月9日マツダ）お母さんには感謝の気持ちでいっぱいです。高校（札幌国際情報）時代は、朝6時前に家を出るのに合わせて、早く起きて毎日弁当を作ってくれました。体重が減ってしまわないようにと、2Lサイズの弁当とともに、補食でおにぎりも3つほど作ってくれました。具も肉が多く、タンパク質を取れるようにと気にかけてくれていました。そのかいあって、高校1年で1メートル70、60