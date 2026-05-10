▼3着ラディアントスター（池添）スタートでちょっと出遅れて挟まれてしまいました。大型馬でトモの緩さを感じていたが、最後踏ん張り切れなかったのは体の部分だと思います。▼4着サヴォアフェール（松山）もう少し前のポジションを取りたかったけど行き脚がつきませんでした。最後はいい脚を使ってくれました。▼5着メイショウテンク（団野）叩いた方がいいタイプなんですけど、思ったよりパフォーマンスが良かったです。
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