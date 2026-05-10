少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』。 ©️ABCテレビ 10日（日）は、東京・板橋編の第2回をお届けする。区内に100軒以上の町中華が点在する板橋は、人呼んで「チャーハンの聖地」。先週は「チャーハンを正式に丼とみなす」という新ルールが投入されたこともあり、華大は町中華の有名店「龍王」さんで、「醤油ラーメン」（480
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