◇セ・リーグ中日4―2巨人（2026年5月9日バンテリンD）中日の大野雄大が巨人・田中将大との「88年生まれ対決」に投げ勝った。7回無失点で4勝目を挙げ、チームを2カード連続勝ち越し＆最下位脱出へ導いた。「数少ない同級生のセ・リーグの投手ですし、また、マー君は凄い投手なので、同じ土俵に立てていることがうれしいですし、意識してしまうことは、たくさんありますよね」同学年の37歳。初めて投げ合った昨季は2試