◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月9日京セラD大阪）オリックスは今季5度目の零敗で、連勝が4で止まった。前回1日の対戦も5回2/3を1失点で白星を献上した日本ハム・加藤貴に、8回3安打無失点とまたも抑え込まれ、二塁すら踏めず。岸田監督は「高さもコースも間違えない、本当に素晴らしい投球をされた」と唇をかんだ。この日は若月を除き、左打者8人を並べた。「データ上、左の方が打率が高いところですので