「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）不慣れなポジションでも、役割を全うした。７年ぶりに一塁で先発出場した阪神・木浪が、攻守で存在感を発揮。「緊張しましたけど、行くって言われたところで行くだけ」と与えられた出番で全力を振り絞った。初回１死一塁。ヒュンメルの三直で一走・蝦名が飛び出した。佐藤輝からのワンバウンド送球をうまく拾い上げ、併殺を完成させた。二回１死では、松尾の三ゴロを処理した主砲