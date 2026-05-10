◇セ・リーグ広島0―4ヤクルト（2026年5月9日マツダ）広島は今季6度目の零敗。中日と入れ替わり、昨年4月3日以来の単独最下位に転落した。先発の岡本は2回に投手の松本健に先制打を浴び、4回は沢井に今季1号を献上して2敗目。打線も6回まで安打がなく、今季最少2安打で三塁すら踏めなかった。借金8は今季最多を更新。新井監督は「先は長いし、まだまだここから。我慢して、辛抱して、上にいくしかない。一戦、一戦頑張