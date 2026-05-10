5月10日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、福岡・中洲のキャバレーで月に最高270本もの指名を受けていたNo.1ホステスと、30代で2度の離婚を経験し、もう結婚は考えていなかった50代サラリーマン夫が登場する。出会いのシーンは、本人出演の再現VTRで紹介。10年前、会社の付き合いで夫が九州最大級と称されたキャバレー「日本一の桃太郎」を訪れた夜。青いドレスをまとった妻の姿に、夫はひと目で特別なオーラを感じたという。