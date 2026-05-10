エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ準決勝 デ・フラーフスハップとアルメレ・シティの第2戦が、5月10日03:00にスタディオン・デ・ヴィーヴァベルクにて行われた。 デ・フラーフスハップはキャノ・クウィント（FW）、イブラヒム・エルカディリ（FW）、フェデ・デ・ヨング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアルメレ・シティは高橋 仁胡（DF）、マ