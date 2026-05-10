国内初のデュアルコア原子量子コンピューター「漢原2号」がこのほど正式に発表されました。この量子コンピューターは、量子プロセッサを従来の「シングルコア」から「デュアルコア」にアップグレードした初のモデルです。「漢原2号」の内部には従来型のチップは存在せず、精密な光学システムにより200個の原子を制御して演算を行います。この200個の原子はそれぞれが「超高性能な頭脳」に相当し、二つのアレイに分かれてデュアルコ