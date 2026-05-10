「第43回エプソムC」が9日、東京競馬場で行われた。中団を進んだ2番人気トロヴァトーレが鋭く伸び、先に先頭に立ったステレンボッシュをゴール前で鼻差かわした。前走の東京新聞杯に続く重賞連勝で重賞3勝目、安田記念（6月7日、東京）へ名乗りを上げた。京都新聞杯で史上初の14週連続JRA重賞Vを達成したノーザンファームが東西重賞制覇を飾った。鮮やかすぎる重賞連勝だった。トロヴァトーレと鞍上ルメールは一心同体の走り。