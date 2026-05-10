24年の桜花賞馬ながら、5番人気にとどまっていたステレンボッシュが2着に好走した。好スタートから控えて道中は中団外めを追走。直線で追い出すと力強く伸びたが、ゴール寸前で勝ち馬に鼻差かわされた。戸崎は「馬は凄く良くなっていた。いいポジションで進められたが、この着差だから勝ちたかった」と無念の表情も「復活を感じさせる内容だった」と、久々に地力を示したパートナーを称えた。