▼3着レガーロデルシエロ（岩田康）馬の状態はグンと上がっていた。内枠ならバスンと来ていたし、重賞を勝てる馬だと思う。▼4着マジックサンズ（横山和）折り合いが難しいけど、我慢してくれた。1、2着の間に入れれば良かったけど、瞬発力の差かな。▼5着サクラファレル（レーン）最初はリズムが良かったが、ペースが遅くて折り合いが難しくなった。▼6着カラマティアノス（津村）ポジションはいいところだったが、ペース