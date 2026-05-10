【競走中止】▽1R…マーゴットソラーレ（2周目4号障害手前＝右前肢ハ行）【過怠金】▽5R…横山琉1万円（4角外斜行）▽6R…小崎1万円（直線外斜行）【戒告】▽5R…和田（決勝線手前外斜行）▽12R…河原田（3角内斜行）